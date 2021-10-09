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Сегодня День рождения у Гильермо дель Торо

Сегодня День рождения у Гильермо дель Торо

Сегодня, 9 октября, мексиканский режиссер с испанскими корнями Гильермо дель Торо отмечает День рождения. Ему исполняется 57 лет.

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Гильермо дель Торо родился в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Карьеру в киноиндустрии начал с создания грима и эффектов. В начале 1980-х открыл свою компанию по производству спецэффектов «Некропия». Параллельно он занимался продюсированием и режиссурой мексиканских телепрограмм.

Успех Гильермо дель Торо

Первый свой полнометражный фильм  «Хронос» Гильермо снял в 1993 году. Он принёс ему множество наград. На волне успеха режиссер взялся за «Мутантов». Следующим фильмом стал «Хребет дьявола» о призраке Испанской гражданской войны. Фильм получил положительные отклики критиков и зрителей.

Лучшие фильмы Гильермо дель Торо

Также режиссер снял такие выдающиеся ленты, как «Лабиринт фавна», «Багровый пик» и «Форма воды». Последняя картина была номинирована на премию «Оскар» в 13 категориях и получила четыре статуэтки, включая главную награду за лучший фильм 2017 года.

Сейчас Гильермо работает над «Аллей кошмаров», которая должна выйти в декабре этого года.

Фото: qz.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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