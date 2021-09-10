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Сегодня День рождения у Гая Ричи

Сегодня День рождения у Гая Ричи

Сегодня, 10 сентября, британскому режиссеру Гаю Ричи исполняется 53 года.

Гай Ричи прославился своими криминальными комедиями. Режиссер родился в Хатфилде, графство Хартфордшир. В юные годы он работал курьером, а потом занялся режиссурой рекламных роликов.

В поисках денег на своё кино Ричи обратился к Питеру Мортону, сооснователю сети Hard Rock Cafe. Тот, в свою очередь, рассказал об идее Ричи своему племяннику Мэттью Вону, который в это время как раз изучал в Лос-Анджелесе кинопроизводство. Он-то и согласился продюсировать проект. В 1995-м году Ричи снимает свой первый фильм — 20-минутную короткометражку «Трудное дело» — и в 1998-м показывает его Труди Стайнер, жене Стинга. Впечатлившись работой молодого режиссёра, она решает профинансировать картину Ричи, правда, с одним условием: за Стингом закрепится небольшая роль. В итоге на экраны вышел полнометражный дебют Ричи «Карты, деньги, два ствола». Фильм стал международным хитом.

Другие известные картины Гая — «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик», «Шерлок Холмс», «Шерлок Холмс: Игра теней», «Агенты А.Н.К.Л.», «Меч короля Артура», «Аладдин», «Джентльмены» и «Гнев человеческий».

Фото: nme.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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