Сегодня День рождения у Джорджа Сороса

Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. В 17-летнем возрасте он переехал в Великобританию и поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, которую успешно окончил через три года.

Он работал спасателем в плавательном бассейне, швейцаром на вокзале, на галантерейной фабрике, коммивояжером и параллельно искал вакансию в банке.

В 1956 году он приехал в Нью-Йорк, где и началась его финансовая карьера. Он начал покупать и продавать ценные бумаги. При этом он создал свой метод торговли, назвав его внутренним арбитражем. Через десять лет он уже занимал должность руководителя исследований в Arnhold and S. Bleichroeder, известной брокерской компании, специализирующейся на европейских фондовых рынках.

В 1973 году совместно с Джимом Роджерсом Сорос основал фонд Quantum, который успешно занимался спекуляциями с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами. Считается, что на резком падении английского фунта против немецкой марки 16 сентября 1992 года Сорос заработал за день больше миллиарда долларов.

Также Сорос основал сеть фондов «Открытое общество», которые выдают гранды по всему миру общественным организациям, работающим в сфере защиты прав человека, образования, здравоохранения, а также независимым средствам массовой информации.

Фото: daytradingschool.ru