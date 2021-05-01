Сегодня День рождения у Джона Ву

Сегодня, 1 мая, американский и гонконгский режиссер Джон Ву отмечает юбилей. Ему исполняется 75 лет.

Мастер боевиков Джон Ву родился в Гуанчжоу в 1946 году, но потом с родителями перебрался в Гонконг. В 23 года он дебютировал в кино редактором сценария, а потом начал снимать сам. Первые его фильмы были в основном комедии, но особого успеха у них не было.

В 1986 году он буквально взорвал гонконгский кинорынок гангстерским фильмом «Светлое будущее». В этой картине Ву нащупал свой стиль, в котором кровавая эстетика жестокости и насилия достигает балетной отточенности картин о боевых искусствах или вестернов Сэма Пекинпы. Снятые в последующие годы фильмы не только неизменно становились кассовыми хитами, но и принесли Джону Ву всемирную славу. Особенно это относится к таким картинам, как «Наёмный убийца», «Пуля в голове» и «Круто сваренные».

После успеха этих картин на международных фестивалях Ву пригласили в Голливуд, где он стартовал фильмом «Трудная мишень».

В промежутке между большими проектами Ву успевал делать дешёвые телефильмы для канадского телевидения, напоминающие его знаменитые гонконгские боевики.

Фото: vokrugzvezd.com