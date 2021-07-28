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Сегодня День рождения у Джона Дэвида Вашингтона

Сегодня День рождения у Джона Дэвида Вашингтона

Сегодня, 28 июля, День рождения у американского футболиста и актера Джона Дэвида Вашингтона. Ему исполняется 37 лет.

Джон Дэвид Вашингтон родился в 1984 году в районе Толука-Лейк города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Мальчик учился в школе «Кэмпбелл Холл» и увлекался американским футболом, баскетболом и троеборьем, но в итоге выбрал футбол.

Спортсмен играл на позиции раннинбека. В 2006—2007 годах выступал за команду «Сент-Луис Рэмс», в 2007 году — за «Рейн Файр», в 2009—2012 годах — за «Сакраменто Маунтин Лайонс». Но в 28 лет он разорвал ахиллово сухожилие. Травма поставила точку в его спортивной карьере. Вашингтон переключился на работу актёра.

С 2015 по 2019 год Джон Дэвид играл одну из главных ролей в телесериале «Игроки». В 2018 году снимался в фильме «Чёрный клановец». За эту роль его номинировали на «Золотой глобус» и Премию гильдии киноактёров США. В этом фильме Вашингтона заметил Кристофер Нолан и пригласил на главную роль в фильме «Довод».

Однако впервые на экране он появился задолго до этого. В восемь лет он участвовал в фильме «Малкольм Икс», где его отец Дензел Вашингтон исполнял главную роль.

Последняя актерская работа Вашингтона — главная роль в фильме «Малькольм и Мари». Для этой же картины Джон Дэвид подобрал финальный трек — композицию Liberation группы Outcast.

Фото: okino.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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