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Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма

Сегодня День рождения у Дэвида Бекхэма

Сегодня, 2 мая, английский футболист Дэвид Бекхэм отмечает День рождения. Ему исполняется 46 лет.

Дэвид родился в Лондоне в 1975 году. Его спортивная карьера началась в «Манчестер Юнайтед», в котором он дебютировал в возрасте 17 лет. С этой командой он выиграл шесть чемпионских титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов.

В 2003 году он перешёл в «Реал Мадрид». В своём последнем сезоне он выиграл чемпионат Испании.

В январе 2007 года Бекхэм подписал с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» пятилетний контракт на сумму 32,5 млн долларов. При этом футболист выступал за итальянский «Милан» на правах аренды в 2009 и 2010 годах. После одного сезона, проведённого в «Пари Сен-Жермен», завершил карьеру игрока.

Бекхэм дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года» по версии ФИФА, а в 2004 году был самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало известным рекламным брендом, в том числе в мире моды.

Фото: film.ru

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