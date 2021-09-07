Сегодня День рождения у Дарио Ардженто

Дарио Ардженто родился в 1940 году в Риме. Свою карьеру он начал в качестве кинокритика в римской газете «Paese Sera». В конце 1960-х годом он написал первые сценарии для фильмов, в том числе вступительные сцены и сцены «воспоминаний» для культового вестерна «Однажды на Диком Западе».

Мировую известность Ардженто принёс его первый джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов с элементами криминального триллера и эротики) — «Птица с хрустальным оперением». Эта картина, а также последующие «Суспирия», «Кроваво-красное», «Феномен», «Дрожь», «Инферно» и другие его работы оказали влияние на современные фильмы ужасов, в особенности на жанр слэшер.

В 1987 году Ардженто участвовал в показе мод дома Труссарди. Для этого он поставил получасовое шоу под музыку Пино Донаджио из фильма Брайана Де Пальмы «Подставное тело», в котором на подиуме симулировалось убийство манекенщицы. Показ стал сенсацией.

Последней свой фильм «Дракула 3D» режиссер снял в 2012 году.

Фото: nme.com