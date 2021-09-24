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Сегодня День рождения у Брэда Бёрда

Сегодня День рождения у Брэда Бёрда

Сегодня, 24 сентября, американскому режиссеру и сценаристу Брэду Бёрду исполняется 64 года.

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Брэд родился в городе Калиспелл (штат Монтана, США). В 11-лет он побывал на экскурсии в студии Walt Disney, после чего решил стать аниматором. Один из лучших сотрудников студии Милт Кахл взял его себе в подмастерье.

После окончания Калифорнийского института искусств Бёрд некоторое время работал в  Walt Disney, но потом решил снимать самостоятельно.

Первый успех к нему пришел в 1999 году с выходом мультфильма «Стальной гигант». Потом он участвовал в работе над «Суперсемейкой».За этот мультфильм в 2005 году режиссёр получил и свой первый «Оскар». Не менее успешным проектом для него оказался и «Рататуй». Картина стала одним из лидеров кинопроката 2007 года и принесла ему еще один «Оскар».

Также Бёрд снял научно-фантастический фильм «Земля будущего», вышедший на экраны в 2015 году. Сценарий к нему он написал в соавторстве с Деймоном Линделофом.

Фото: empireonline.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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