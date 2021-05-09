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Сегодня День рождения у Билли Джоэла

Сегодня День рождения у Билли Джоэла

Сегодня, 9 мая, День рождения у одного из самых продаваемых певцов и композиторов США — Билли Джоэла. Ему исполняется 72 года.

Билли Джоэл стал первым западным рок-музыкантом, выступившим в Советском Союзе с полноценным туром. В 1987 году он дал концерты в Москве, Ленинграде и Тбилиси.

Билли родился в Нью-Йорке в 1949 году и с четырех лет играл на фортепиано. Его так увлекала музыка, что о школьных предметах и не вспоминал. В итоге образование он так и не получил.

С 1967 по 1969 годы он  играл в группе The Hassles. Потом он заключил контракт на 10 альбомов с малоизвестным лейблом Family Productions. В ноябре 1971 под лейблом Family Productions вышел первый сольный альбом Cold Spring Harbor, но некоторые дорожки на нём были по ошибке записаны в ускоренном формате, что делало пластинку малопригодной для прослушивания. Сама же Family Productions не торопилась продвигать альбом, и он даже не появился в крупных музыкальных магазинах. Ситуация разозлила Джоэла, и он решил прекратить все отношения со своим продюсером Арти Рипом (Artie Ripp) и владельцем Family Productions.

В конце 1973 года Columbia выпустила альбом Джоэла Piano Man. С годами песня стала его визитной карточкой и попала в список 500 лучших песен всех времён.

В 1975 году музыкант написал одну из популярнейших его классических композиций — New York State of Mind.

Осенью 1977 года Джоэл выпустил свой лучший альбом The Stranger, который разошёлся тиражом в 7 млн. пластинок. Окончательно утвердил его в статусе суперзвезды следующий альбом — 52nd Street. Только за первый месяц продаж разошлось 2 млн. пластинок.

В 1983 году Джоэл записал альбом An Innocent Man, удачно осовременив множество стилей американской музыки пятидесятых.

В 2004 году в честь Джоэла появилась звезда на Аллее звёзд в Голливуде.

В 2006 году после большого перерыва музыкант совершил мировое турне в поддержку бокс-сета My Lives, в который вошли 4 диска с ранее неизданными композициями и демозаписями.

Фото: smoothradio.com

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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