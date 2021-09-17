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Сегодня День рождения у Анастейши

Сегодня День рождения у Анастейши

Сегодня, 17 сентября, День рождение отмечает американская поп-певица Анастейша. Ей исполняется 53 года.

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Анастейша Лин Ньюкёрк считается одной из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц 2000-х годов. Она родилась в Чикаго, а после развода родителей с мамой переехала в Нью-Йорк, где училась в Professional Children’s School в Манхэттене.

В детстве обнаружилось, что у неё болезнь Крона. Однако, несмотря на диагноз, она с 13 лет начала заниматься танцами. Позже Анастейша переключилась на пение. В начале 1990-х годов она регулярно появлялась в Клубе MTV и снималась в видеоклипах женской хип-хоп-группы Salt-n-Pepa.

В 2000 году вышел её дебютный сингл I’m Outta Love. Песня сразу попала на верхушки чартов Австралии, Новой Зеландии, а также в европейский чарт European Hot 100 Single.  В этом же году певица выпустила свой первый альбом Not That Kind.

В 2003 году у Анастейши выявили рак груди. После операция и радиотерапии она создала фонд «Anastacia Fund» для популяризации информации о раке молочной железы среди молодых женщин. Через 10 лет у неё случился рецидив. Но певица снова победила болезнь и выпустила два релиза — Resurrection и Evolution. Всего на счету у Анастейши шесть студийных альбомов и более 30 клипов.

Фото: commons.wikimedia.org

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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