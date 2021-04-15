Сегодня День рождения у Аллы Пугачевой

Пугачева родилась в Москве и с детства увлекалась музыкой. В 1965 году в программе «Доброе утро» на радио прозвучала ее песня «Робот». Следующие два года исполнительница гастролировала с агитбригадой.

В 1967 Алла Пугачева стала концертмейстером в Училище циркового и эстрадного искусства и одновременно училась в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова в Москве на дирижерском курсе.

С 1970 года работала в Росконцерте, выступала в группах «Веселые ребята», «Москвичи», «Ритм», в эстрадном ансамбле Олега Лундстрема. В 1980 окончила режиссерский факультет Института театрального искусства имени Луначарского.

С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

В 2010 году прекратила выезжать на гастроли, но творческую деятельность продолжила. Алла Борисовна участвует в сборных концертах, телевизионных шоу и занимается продюсированием.

Фото: teleprogramma.pro