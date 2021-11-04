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Сегодня День рождения Мэттью Макконахи

Сегодня День рождения Мэттью Макконахи

Сегодня, 4 ноября, День рождения отмечает американский актёр Мэттью Макконахи. Ему исполняется 52 года.

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Мэттью родился в городе Ювальде (штат Техас, США). В 1980 году вместе с семьёй переехал в город Лонгвью. В школьные годы Макконахи очень любил ходить на вечеринки и на свидания с девушками, а позже увлекся кино. Вдохновившись книгой Ога Мандино «Величайший торговец в мире», парень твёрдо решил связать свою жизнь с кинематографом. Для этого он поступил на факультет коммуникаций и в 1993 году окончил его по специальности «Радио, телевидение и кинематограф».

Мэттью Макконахи: лучшие фильмы

Актёрскую карьеру Макконахи начал в 1991 году во время обучения в колледже. Его первыми актёрскими работами стали съёмки в рекламных роликах. В кино он дебютировал в эпизодической роли в фильме «Парень с того света». Свою первую главную роль он сыграл в фильме Джоэла Шумахера «Время убивать».

Больше всего Мэттью прославился в комедийном амплуа. Среди лучших комедий с его участием — «Свадебный переполох» и «Как отделаться от парня за 10 дней».

Во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям. Он получил награды и положительные отзывы критиков за картины «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Супер Майк», «Интерстеллар» и «Джентльмены».

Мэттью Макконахи: личная жизнь

Со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес, Макконахи познакомился в 2006 году. Через шесть лет пара поженилась по католическому обряду в городе Остин. У супругов трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи и сыновья Леви Алвес Макконахи и Ливингстон Алвес Макконахи.

Напомним, в октябре День рождения отмечали Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: teahub.io

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Редакция ПРОФИЛЬ

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