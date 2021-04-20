Сегодня день ангела у Акулин?

Сегодня, 20 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Акулины.

Это достаточно редкое имя латинского происхождения. Предположительно оно пошло от латинского прилагательного «aquila», что в переводе означает «орлиный».

Покровительницей Акулин считается христианская мученица и святая Акилина Старшая, жившая в III веке. Ее имя на Руси превратилось в Акулина, а образ трансформировался в Акулину-гречишницу, которая способствовала урожаю гречихи.

Если в вашем окружении есть Акулины, не забудьте их поздравить.