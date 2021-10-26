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Сегодня день ангела Никиты по церковному календарю

Сегодня день ангела Никиты по церковному календарю

Сегодня, 26 октября, день ангела отмечают Никиты.

Что означает имя Никита?

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Имя Никита уходит корнями в Древнюю Грецию и переводится как «победитель». Считается, что мужчины с таким именем чувствительны и ранимы. При этом они эгоистичны, настойчивы, целеустремлены и не любят, когда ими командуют. Никиты всегда выбиваются в лидеры. Вместе с тем у них обычно мало друзей, а семейная жизнь складывается очень трудно.

Когда день ангела Никиты в 2021 году?

По православному календарю день ангела у Никит по таким датам:

  • 3 января;
  • 13 февраля;
  • 4 марта;
  • 2 апреля, 16 апреля, 17 апреля;
  • 13 мая, 17 мая, 27 мая;
  • 2 июня, 5 июня, 6 июня, 10 июня, 30 июня;
  • 4 июля, 7 июля;
  • 22 сентября, 28 сентября;
  • 26 октября;
  • 19 ноября, 28 ноября;
  • 30 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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