Сегодня, 18 апреля, часть Одессы останется без света: список улиц

Тысячи людей в Одесской области остались без света По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область: без света остаются 7 населенных пунктов По состоянию на утро среды, 29 марта 2023 года, вследствие вчерашней непогоды в Одесской области остаются обесточенными 7 населенных пунктов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ