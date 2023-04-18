Новости Одессы и Одесской области

Сегодня, 18 апреля, часть Одессы останется без света: список улиц

Сегодня, 18 апреля, часть Одессы останется без света: список улиц

ДТЭК Одесские электросети планируют 18 апреля провести ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов на нескольких десятках улиц.

Южный РЭС:

  • Компасный пер., 1А, 1Б;
  • 1А, Литературная, 8,
  • Фонтанская дорога, 71Г, 71Д.

Работы продлятся  до 19:00.

Северный РЭС:

  • 4-я Улица,
  • Агрономическая,
  • Агрономический пер.,
  • Беляевская,
  • Килевой пер.,
  • Кольцевая,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Круговой пер.,
  • Крушельницкого,
  • Крушельницкой пер.,
  • Людмилы Гинзбург пер.,
  • Новый пер.,
  • Оранжерейный пер.,
  • Петра Колнышевского пер.,
  • Промышленная,
  • Савранская,
  • Тарутинская,
  • Хуторская,
  • Цебриковская,
  • Шахтинский пер.,
  • Шебелинский пер.

Работы до 17:00.

  • 1-6 Садовые улицы,
  • 1-й Керченский пер.,
  • 2-я Линия на жилом массиве,
  • 3-й Керченский пер.,
  • Большая Садовая,
  • Державина пер.,
  • Державина,
  • Днепровская,
  • Добровольского просп.,
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Ломоносова,
  • Малая Садовая,
  • Николаевская дор. 32 б/Мологвардейская,
  • Молодогвардейская,
  • Южная дорога,
  • Ростовская.

Работы продлятся до 18:00.

  • Гладкова,
  • Льва Симиренко,
  • Республиканская,
  • Тепличная.

Работы продлятся до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4/23, 4,
  • Преображенская, 32.

Работы продлятся до 21:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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