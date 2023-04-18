Сегодня, 18 апреля, часть Одессы останется без света: список улиц

ДТЭК Одесские электросети планируют 18 апреля провести ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов на нескольких десятках улиц.
Южный РЭС:
- Компасный пер., 1А, 1Б;
- 1А, Литературная, 8,
- Фонтанская дорога, 71Г, 71Д.
Работы продлятся до 19:00.
Северный РЭС:
- 4-я Улица,
- Агрономическая,
- Агрономический пер.,
- Беляевская,
- Килевой пер.,
- Кольцевая,
- Котляревского,
- Круговая,
- Круговой пер.,
- Крушельницкого,
- Крушельницкой пер.,
- Людмилы Гинзбург пер.,
- Новый пер.,
- Оранжерейный пер.,
- Петра Колнышевского пер.,
- Промышленная,
- Савранская,
- Тарутинская,
- Хуторская,
- Цебриковская,
- Шахтинский пер.,
- Шебелинский пер.
Работы до 17:00.
- 1-6 Садовые улицы,
- 1-й Керченский пер.,
- 2-я Линия на жилом массиве,
- 3-й Керченский пер.,
- Большая Садовая,
- Державина пер.,
- Державина,
- Днепровская,
- Добровольского просп.,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Ломоносова,
- Малая Садовая,
- Николаевская дор. 32 б/Мологвардейская,
- Молодогвардейская,
- Южная дорога,
- Ростовская.
Работы продлятся до 18:00.
- Гладкова,
- Льва Симиренко,
- Республиканская,
- Тепличная.
Работы продлятся до 19:00.
Центральный РЭС:
- Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4/23, 4,
- Преображенская, 32.
Работы продлятся до 21:00.