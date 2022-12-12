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Сегодня большая часть бюветов не работает: где можно набрать воду

Сегодня большая часть бюветов не работает: где можно набрать воду

Из 16 городских бюветов в Одессе утром 12 декабря работали только шесть. 10 простаивают из-за проблем с электричеством.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По состоянию на 8:00 в городе:

Работают 6 бюветов:

  • сквер Мечникова
  • сквер Михайловский
  • ул. Крымская
  • ул. Просвещения, 1Д
  • пр. Глушко, 1
  • ул. И. Рябина

 

Не работают 10 бюветов:

  • пр. Гагарина, 33
  • ул. Дальницкая, 25
  • М. Говорова
  • 6-я ст. В. Фонтана
  • ул. Гераниева
  • пр. Небесной сотни, 14
  • ул. Инглези
  • сквер Старобазарный
  • ул. Космонавтов
  • сквер Прохоровский

Напомним, что из-за экстренных отключения света, в том числе на насосных станциях водоканала, 11 декабря в Одессе были перебои с водой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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