Сегодня большая часть бюветов не работает: где можно набрать воду

Из 16 городских бюветов в Одессе утром 12 декабря работали только шесть. 10 простаивают из-за проблем с электричеством.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
По состоянию на 8:00 в городе:
Работают 6 бюветов:
- сквер Мечникова
- сквер Михайловский
- ул. Крымская
- ул. Просвещения, 1Д
- пр. Глушко, 1
- ул. И. Рябина
Не работают 10 бюветов:
- пр. Гагарина, 33
- ул. Дальницкая, 25
- М. Говорова
- 6-я ст. В. Фонтана
- ул. Гераниева
- пр. Небесной сотни, 14
- ул. Инглези
- сквер Старобазарный
- ул. Космонавтов
- сквер Прохоровский
Напомним, что из-за экстренных отключения света, в том числе на насосных станциях водоканала, 11 декабря в Одессе были перебои с водой.