Сегодня большая часть бюветов не работает: где можно набрать воду

В Одессе начались перебои с водой 11 декабря 2022 года из-за нестабильной подачи электроэнергии в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. К вечеру ситуацию обещают исправить. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе есть вода, а куда будут подвозить грузовиками (адреса) В результате ракетного обстрела 5 декабря Одесса осталась без воды. К утру 6 декабря в большую часть города воду удалось вернуть. Но остаются целые районы, куда ее будут подвозить. ПОДРОБНЕЕ

Последствия обстрела: какие котельные и бюветы работают в Одессе На утро 6 октября в Одессе возобновили работу все 11 крупных котельных и 12 небольших. Более сотни локальных котельных по-прежнему не работают. ПОДРОБНЕЕ