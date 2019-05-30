СБУ задержала в Одессе райвоенкома, который торговал «белыми билетами» по 500 долларов

Сотрудники Службы безопасности считают, что взятки с уклонистов вымогались систематически, по отлаженному «механизму».

Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из районных военных комиссариатов Одесчины организовал схему получения неправомерной выгоды от граждан, не желавших проходить военную службу. С каждого «уклониста» он брал в среднем по пятьсот долларов США – в зависимости от платежеспособности. Сообщником-посредником стал бывший руководитель этого же военкомата, ныне вышедший в отставку.

Разоблачили обоих участников схемы при выдаче очередному гражданину «оплаченного» военного билета с выводом о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Оперативники СБУ задокументировали, как военный чиновник требовал плату за содействие, а посредник на улице в Одессе получил взятку и передал призывнику военный билет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и ищут другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура.

Фото пресс-службы управления СБУ в Одесской области