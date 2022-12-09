СБУ предъявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии

Архиепископ в соцсетях публиковал посты, в которых разжигал религиозную вражду и унижал достоинство украинских граждан. Во время обысков у него нашли литературу, которая повторяла «тезисы» кремля о внутренней ситуации в Украине.

По информации СБУ, руководитель Почаевской духовной семинарии распространял в соцсетях «сообщения», которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Для распространения такого контента архиепископ использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих «публикаций» пользовался нарративами российских пропагандистов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии. Там нашли литературу, которая повторяла «тезисы» кремля о внутренней ситуации в Украине.

На данный момент ректору Почаевской духовной семинарии предъявили подозрение по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) УК Украины.

Отметим, что речь идет об Иове Шумском ( в миру – Виктор Федорович Смакоуз), который занимает должность ректора Почаевской духовной семинарии с 25 сентября 2018 года.