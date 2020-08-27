СБУ накрыла масштабную “финансовую пирамиду”: обыски были и в Одессе (фото)

Служба безопасности Украины заблокировала работу финансовой пирамиды, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.

Организаторы пирамиды присвоили более 250 млн долларов, сообщили в пресс-центре СБУ.

К организации пирамиды оказались причастны более 20 человек. У них было более сотни фирм, через которые отмывали деньги.

“Заработали” аферисты четверть миллиарда достаточно быстро. Действовать они начали в 2019 году. Часть денег уже успели потратить. Купили на Днепре целый остров с недвижимостью. А также 18 люксовых внедорожников, по сотне тысяч долларов каждый.

В рамках дела опера из СБУ провели серию обысков, в том числе и в Одессе.

Как пишет издание РБК-Украина, речь идет о деятельности компании B2B Jewelry. Еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заметила в этом проекте признаки финансовой пирамиды.

Компания B2B Jewelry предлагала купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. За покупку ювелирных изделий обещали значительный кэшбэк.

Фото: СБУ