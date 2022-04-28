Одесситы слышали ракету, но тревоги не было: что произошло

Ближе к полуночи 27 апреля одесситов напугал звук пролетающей ракеты. При этом воздушной тревоги не объявлялось. Оказалось, наша ПВО сбила над морем вражеский беспилотник.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины Наталия Гуменюк.
Представитель ВСУ сообщила, что силы ПВО сбили над морем российский БПЛА-разведчик.
Отметим, что звук ракеты, так напугавший одесситов, и напоминающий собой рев пламени – это работа двигателей зенитных ракет. А вот крылатые ракеты врага, несущие украинцам смерть и разрушения, звучат иначе – как будто пролетает самолет.
Фото иллюстративное