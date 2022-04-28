Одесситы слышали ракету, но тревоги не было: что произошло

Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 27 апреля Украина противостоит российскому вторжению уже более двух месяцев. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. И первые полосы мировых СМИ подтверждают это изо дня в день. ПОДРОБНЕЕ

Дневник переселенца: «Бездомные помогли найти приют» Предлагаем вам рассказ одесситки, которая на время войны вынуждена была с сыном уехать в Германию. Добраться туда было непросто — из Украины сейчас много беженцев. Но и помощи с человеческим участием на своем пути Юлия встерила очень много. ПОДРОБНЕЕ