Санти на велосипедах: одеські спортсмени провели новорічну благодійну акцію (фото)

В Одесі в рамках проєкту «Велодень 4 сезони» відбувся велопробіг «Велодень Зима-2019».
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стартував велопробіг від пам’ятника Дюку де Рішельє. Близько 50-ти учасників у костюмах Санта Клауса, Святого Миколая і казкових персонажів проїхали середмістям Одеси, роздаючи дітям новорічні подарунки.
Фінішувала колона у Старобазарному сквері.
Турнір проводився з метою популяризації та розвитку велосипедного спорту, підвищення спортивної майстерності, пропаганди здорового способу життя.
Фото: ОМР
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