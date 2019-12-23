Санти на велосипедах: одеські спортсмени провели новорічну благодійну акцію (фото)

В Одесі в рамках проєкту «Велодень 4 сезони» відбувся велопробіг «Велодень Зима-2019».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Стартував велопробіг від пам’ятника Дюку де Рішельє. Близько 50-ти учасників у костюмах Санта Клауса, Святого Миколая і казкових персонажів проїхали середмістям Одеси, роздаючи дітям новорічні подарунки.

Фінішувала колона у Старобазарному сквері.

Турнір проводився з метою популяризації та розвитку велосипедного спорту, підвищення спортивної майстерності, пропаганди здорового способу життя.

Фото: ОМР

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