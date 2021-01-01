«Самый одесский» скульптор сделал подарок библиотекам города

Кажется, что большинство скульптур, украшающих Одессу, – работы Александра Токарева. Одесситы и гости города любуются созданными им памятниками Пушкину, Утесову, Уточкину, Вере Холодной, атаману Головатому, Пете и Гаврику…

И к 70-летнему юбилею мастера вышел альбом «Александр Токарев. Скульптура», посвященный его творчеству. В нем – 200 скульптурных композиций и мемориальные доски, без которых сегодня невозможно представить не только Одессу, но и другие города, где его работы стали органичной составляющей архитектурного пространства.

У каждой скульптуры – своя история. Сложно было, например, создать новый памятник Пушкину, который сегодня находится на улице его имени – у ворот бывшей «Hotel du Nord», где когда-то жил великий поэт. Ведь совсем рядом, на Думской высится легендарный монумент – «А. С. Пушкину. Граждане Одессы». Но в отличие от традиционного парадного бюста, Пушкин, созданный Токаревым, кажется чуть ли ни нашим современником, совсем недавно гулявшим по одесским улицам.

– «Героические» памятники на постаментах всегда вызывали у меня отторжение. Скульптура должна говорить, должна быть живой, – убежден Александр Токарев.

Так появилась идея скульптуры «Жена моряка», замечательно воплотившаяся в жизнь на Одесском морвокзале. А сейчас – с другой стороны причала – памятника вернувшемуся из рейса капитану. Эскиз уже утвержден. И если все сложится, морячка с малышом дождется своего любимого.

Есть у скульптора и портретные работы. В том числе – знаменитого бразильского писателя Пауло Коэльо. Его творчество близко мастеру, и когда мэтр представлял в Одессе свои книги, Токарев захотел сделать его портрет. Коэльо, хотя предложений портретирования у него было предостаточно, согласился. Бюст был создан всего за 2 часа – позировать нелегко! Но Коэльо понравился, и скульптор собирается его писателю подарить.

Одна из любимейших у одесситов – скульптурная группа «Похищение Европы». Создана она была к 200-летию Одессы. Но некоторые граждане, не знакомые с мифологией древних греков, на месте поселений которых появился наш город, недоумевают: что за странная композиция – женщина на быке? На что скульптор лукаво отвечает, что еще в далеком 1994 году предвидел европейскую интеграцию Украины.

Каждая работа, представленная в альбоме, – яркая, емкая, эмоциональная история. Они стали неотъемлемой частью Одессы. Проходя мимо скульптурных композиций Александра Токарева, остро чувствуешь неповторимость города, где нам посчастливилось родиться. И хочется остановиться, задуматься, побольше узнать о его истории и легендарных личностях. А чтобы познакомиться с ними поближе, 50 экземпляров своего альбома автор преподнес в дар городским библиотекам.