Самый необычный гость «красной дорожки»: в разгар лета в Одессе появился Санта-Клаус

Очередная шутка или рекламная уловка одесситов – что называется, на злобу дня.

Понятно, что когда в городе происходит такое событие как Международный кинофестиваль, то все внимание приковано к нему.

Сейчас, когда самой обсуждаемой темой стала, конечно же, знаменитая «красная дорожка» и те, кто по ней (и, главное, в чем!) прошелся, одесские приколисты не могли пройти мимо такого события.

И вот совсем недалеко от Оперного театра, на той же Ришельевской, у нас появился, скажем так, «новый арт-объект»: по «красной дорожке» ступает… Санта-Клаус. Да, в середине июля! Да, с чемоданом у ног! Да, на глазах у всех!

И вот ведь что самое, на мой взгляд, любопытное: все, кто обращает внимание на «новшество» (а пройти мимо него «просто так» невозможно!), почему-то не удивляется пришествию Санты в разгар июля, да еще на «красной дорожке», а тут же интересуется: «А почему он с чемоданом?!»…