С завтрашнего дня улицы начнет патрулировать Нацгвардия

С 1 августа пешие подразделения Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города.

Как сообщили в пресс-службе МВД, самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут. Для этого будет задействована половина личного состава таких подразделений Нацгвардии или около 2 тысяч военнослужащих.

Во время выполнения определенных задач наряды нацгвардейцев будут находиться в подчинении руководителя Нацполиии, на территории которого они будут нести службу. Кроме пеших патрулей военнослужащих, планируется и служба автопатрулей и подразделений со служебными собаками.

Фото: tsn.ua