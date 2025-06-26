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На трассе Одесса-Рени, возле КПП «Рени», построят площадку для стоянки автомобилей за 179,5 млн грн.

Проект предусматривает стоянку для грузовиков и легковушек, зону отдыха с туалетами, душевыми и видеонаблюдением.

Детали проекта и сроки выполнения работ

Согласно тендерной документации, новая площадка будет расположена на участке возле контрольно-пропускного пункта «Рени». Проект предусматривает создание стоянки на 46 мест для грузовых автомобилей и 21 место для легковых. Общая площадь площадки составит около 1,5 гектара. Также будет обустроена зона отдыха для водителей и пассажиров.

Предусмотренный объем работ включает вырубку деревьев и кустов, демонтаж старого дорожного покрытия, а также монтаж новых бордюров, ограждений, дорожных знаков и направляющих столбиков. Кроме того, будут обустроены тротуары и зоны отдыха с озеленением и скамейками. На территории стоянки установят четыре туалетные кабинки с антивандальными унитазами, душевые, пеленальную комнату и хозяйственные помещения. Максимальная численность одновременного пребывания людей в помещениях составит 15 человек. Для обеспечения безопасности на территории будет установлена система видеонаблюдения.

Общая стоимость работ оценивается в 179,5 миллиона гривен. Завершить строительство планируют до 31 декабря 2025 года. Предложения от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 июля, а сам аукцион состоится 8 июля.

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