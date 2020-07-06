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С юмором и со смыслом: в одесских трамваях могут появиться маски для пенсионеров

С юмором и со смыслом: в одесских трамваях могут появиться маски для пенсионеров

В одесском городском электротранспорте могут появиться защитные медицинские маски, которые будут выдавать пассажирам.

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Об этом на заседании в мэрии заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«Уважаемые, еще ничего не прошло. Мы все находимся в зоне риска. У водителя должен быть запас масок. Может, у пенсионера нет маски. Подумайте, как это сделать», – сказал Труханов подчиненным.

Также он заявил, что в троллейбусах и трамваях будут проигрывать специальное обращение к пассажирам о необходимости носить маску.

«Составить его нужно с одесским юмором но смысл должен быть понятен: если ты пренебрегаешь свои здоровьем, то не нужно ставить под угрозу здоровье других пассажиров. Нужно одеть маску», – сказал мэр.

На этом же совещании мэр заявил о возможности открытия школ с 1 сентября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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