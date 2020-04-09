С фасадов трех исторических домов в Одессе сбили старинную лепнину

Декоративные элементы сбили с дома Бернштейна, доходного дома Вассаля и дома Скаржинского. Некоторые элементы указанных зданий норовили обрушиться одесситам на голову, поэтому затеяли противоаварийные работы. Подрядчик должен выполнить задание за 30 дней после получения разрешения на работы, но не позже 31 декабря.

Об этом сообщает Пушкинская.

Противоаварийными работами по заказу управления по вопросам охраны объектов культурного наследия занималось ООО «Ре-лайф». Подрядчик снял аварийную лепнину с фасада дома Бернштейна (ул. Большая Арнаутская, 24), доходного дома Вассаля (ул. Маразлиевская, 38) и дома Скаржинского (ул. Софиевская, 15). Декоративные элементы на фасадах указанных домов представляли опасность для прохожих.

Так как здания являются памятниками архитектуры, подрядчику сначала дали разрешение в управлении по вопросам культурного наследия. По словам руководителя ведомства Павла Остапенко, все планируемые работы уже завершили.

– Это были работы, подобные тем, что проводились по программе демонтажа аварийных элементов, – цитирует Остапенко 1tv.od.ua. – По этим адресам поступали жалобы, поэтому там сняли аварийные элементы, и все было законсервировано до эатпа дальнейшей реставрации.

На каждое здание выделили из бюджета города по 196 тысяч гривен.

Отметим, что в сентябре прошлого года Одесский горсовет уже выделял 5 миллионов грн. на реставрацию исторических зданий. Дом Бернштейна был в списке ремонтируемых домов. Как отметил Павел Остапенко, эти деньги предназначены для проведения неких отдельных аварийных работ, до проведения полноценного ремонта.

Фото: Первый городской

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