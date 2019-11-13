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Новости Одессы и Одесской области

С центральных улиц Одессы исчезнут мусорные контейнеры

С центральных улиц Одессы исчезнут мусорные контейнеры

Центр Одессы планируют освободить от мусорных контейнеров. Их уберут с главных улиц, где ходят туристы, с обочин автомагистралей и передвинут подальше от памятников архитектуры.

Такое распоряжение коммунальщикам дал мэр города Геннадий Труханов, передает timer-odessa.net.

Градоначальник убежден, что альтфатеры портят вид исторического центра, а в некоторых местах мешают проехать транспорту. К тому же они мешают приезжим, которые пытаются сфотографировать городские достопримечательности. Как например, в Воронцовском переулке, где дом-стену можно снять только с альтфатерами на фоне.

Их много вдоль улицы Пушкинской, несколько стоят почти перед самой мэрией, а как-то даже поставили в Пассаже.

Городской голова попросил коммунальщиков передвинуть мусорные баки в неприметные переулки – на задворки города и спрятать на боковых улицах. По его мнению, больших неудобств горожанам это не доставит, им просто придется пройти каких-то лишних 50 метров. Зато гулять по городу станет гораздо приятней.

Фото: infoport.live

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