fbpx

Новости Одессы и Одесской области

“С царских времен”: одессит создал гид по вывескам города

“С царских времен”: одессит создал гид по вывескам города

Горожанин собрал коллекцию табличек и размещает их в Инстаграме.

Аккаунт называется “Буквы в городе”.

Туда одессит добавляет оцифрованные и отрисованные информационные, а также рекламные таблички с уникальными шрифтами. При этом подписывает, где их нашел.

В архиве – несколько сотен готовых изображений и те, которые горожанин еще не успел обработать. Есть вывески царских времен. А есть современные, которые инициатор идеи в шутку называет творениями “эпохи раннего космолота”.

Экземпляры владелец аккаунта находит сам в закрытых двориках и закоулках. Говорит, часто вывески спрятаны от глаз, например, закреплены на уровне второго этажа. А иногда фото с наводкой присылают ему одесситы.

Промрынок «Седьмой километр», Бежевая улица.
Одесская область, поселок Авангард

Кафе «Гоголь-моголь».
Одесса, улица Гоголя, 8.

Экспериментальный центр современного искусства на чайной фабрике.
Одесса, улица Карантинная, 21/1.

Фото: Инстаграм odessacityletters

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить