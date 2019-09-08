“С царских времен”: одессит создал гид по вывескам города

Горожанин собрал коллекцию табличек и размещает их в Инстаграме.

Аккаунт называется “Буквы в городе”.

Туда одессит добавляет оцифрованные и отрисованные информационные, а также рекламные таблички с уникальными шрифтами. При этом подписывает, где их нашел.

В архиве – несколько сотен готовых изображений и те, которые горожанин еще не успел обработать. Есть вывески царских времен. А есть современные, которые инициатор идеи в шутку называет творениями “эпохи раннего космолота”.

Экземпляры владелец аккаунта находит сам в закрытых двориках и закоулках. Говорит, часто вывески спрятаны от глаз, например, закреплены на уровне второго этажа. А иногда фото с наводкой присылают ему одесситы.

Фото: Инстаграм odessacityletters