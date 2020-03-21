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Новости Одессы и Одесской области

С 21 марта одесский аэропорт прекращает авиасообщение из-за карантина

С 21 марта одесский аэропорт прекращает авиасообщение из-за карантина

Международный аэропорт Одессы приостанавливает гражданские рейсы в связи с карантином.

Об этом объявили в пресс-службе ведомства.

Аэропорт закрывают 12 марта в субботу в 20.00.

До 2 часов ночи 4 апреля он аэропорт будет работать в особом режиме.

Принимать и отправлять намерены только специальные рейсы, связанные с выполнением международных обязательств и защитой национальных интересов Украины. Их будут согласовывать отдельно в индивидуальном порядке.

В свою очередь, руководство аэропорта решило воспользоваться периодом карантина для того, чтобы завершить этап реконструкции аэродромного комплекса.

Так, в планах – достроить в ближайшее время новую рулежную дорожку. На время завершения ее строительства в аэропорту будет действовать укороченная на 400 метров взлетная полоса.

Полностью закончить строительство аэродромного комплекса планируют в июле. К этому времени, помимо оубстройства рулежной дорожки, свяжут новую полосу с перроном, смонтируют светосигнальные системы и зоны посадки.

Фото: пресс-служба аэропорта

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