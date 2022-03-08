С 14 марта часть школ и ВУЗов возобновят работу

13 марта заканчиваются вынужденные каникулы. В Минобразования рассказали об организации образовательного процесса с 14 числа.

Где нет боевых действий – школьники будут учиться дистанционно

Детсадам рекомендовано приостановить образовательный процесс, а заведениям среднего, профессионально-технического и высшего образования – по возможности организовать обучение с использованием технологий дистанционного обучения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем обращении к педагогам.

Он заявил, что детским садикам рекомендовано временно приостановить образовательный процесс.

Что касается учреждений среднего образования, то после завершения каникул необходимо организовывать работу учебных заведений в зависимости от конкретной ситуации.

Это может быть либо временная приостановка образовательного процесса, либо организация дистанционного обучения.

Как учиться эвакуированным школьникам?

Министр отметил, что для школьников из числа временно внутренне перемещенных лиц, которые в результате агрессии РФ эвакуированы с места постоянного проживания, обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной форме: экстернатной, семейной (домашней).

«Учащиеся из числа внутренне перемещенных лиц могут временно посещать (по заявлению одного из родителей) заведения общего среднего образования по месту временного пребывания», – сообщил Сергей Шкарлетт.

Также в Минобразования рекомендовали использовать имеющиеся электронные ресурсы, прежде всего, Всеукраинскую школу онлайн, региональные платформы, ресурсы учебных заведений.

Особое внимание Министр попросил обратить на детей с особыми образовательными потребностями.

«Рекомендуем рассмотреть возможность предоставления таких услуг дистанционно, в том числе для внутриперемещенных лиц» – подчеркнул Сергей Шкарлетт.

Училища, колледжи и ВУЗы перейдут на дистанционное обучение

В учреждениях профессионально-технического образования теоретическую и практическую часть программы после завершения каникул рекомендовано организовать с использованием технологий дистанционного обучения.

Практическую часть подготовки, которую невозможно выполнить дистанционно, необходимо перенести на период после окончания военного положения.

Также для учащихся первого-второго курса возможна переноска часов теоретического и практического обучения на следующий учебный год.

Колледжам и университетам рекомендуется продолжить образовательный процесс, в зависимости от ситуации в регионах, в дистанционном или смешанном формате.

В то же время в Минобразования рекомендовали обеспечить особые условия обучения (индивидуальный график обучения, предоставление академического отпуска и т.п.) для студентов, которые находятся в рядах ВСУ или в подразделениях территориальной обороны, занимаются волонтерской деятельностью, и внести изменения в утвержденный график образовательного процесса с учетом текущих изменений.