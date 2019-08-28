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Новости Одессы и Одесской области

«Рыжий город»: в Одессе пройдет фестиваль рыжеволосых

«Рыжий город»: в Одессе пройдет фестиваль рыжеволосых

В рамках празднования Дня города в Одессе уже третий раз пройдет фестиваль «Рыжий город».

Фестиваль стартует 29 августа у памятника Дюку де Ришелье в 17:00 с карнавального шествия участников в одежде оранжевого цвета.

Парад пройдет по ул. Дерибасовской до Горсада, где на сцене Летнего театра будет представлена концертная программа с участием клоунов и художественных коллективов.

На сцену выйдут Георгий Делиев, Анжелика Рудницкая, Владимир Войцеховский, Александр Билогуб и другие. Всех присутствующих будут развлекать участники шоу клоунов «Форматикс/4Matix», уличный театр «Джайра», комик-группа Agugu, группа «Александрит» и детские коллективы.

Организаторы также подготовили конкурсы и розыгрыши.

Завершится фестиваль концертом участников творческого проекта «В Одессе все свои».

Фото: Игорь Белов

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