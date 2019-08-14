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Новости Одессы и Одесской области

Рынок «7 километр» завален школьными принадлежностями

Рынок «7 километр» завален школьными принадлежностями

С приближением учебного года на «7 км» ежедневно появляется все больше школьных принадлежностей и канцтоваров.

Как сообщает пресс-служба промрынка «7 километр», школьные принадлежности уже буквально заполонили все торговые площади.

На оптово-розничных площадках ежедневно ведутся погрузочно-разгрузочные работы: идет выгрузка новых школьных товаров и погрузка покупок оптовых покупателей.

Сейчас на рынке представлен большой выбор школьных ранцев, рюкзаков и сумок, а также тетрадей, дневников, альбомов, принадлежностей для письма, рисования и черчения.

Товары для школьников представлены различными производителями – от дорогих и известных до демократичных торговых марок отечественного и импортного производства.

Фото: промрынок “7 км”

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