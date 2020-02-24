Рыбаки перекрыли трассу Одесса-Рени, протестуя против “рыбной мафии”

Около 200 рыбаков проводят акцию протеста на трассе Одесса-Рени и перекрыли дорогу близ села Баштановка Татарбунарского района.

Как сообщает “Бессарабия INFORM”, протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. О своей акции они заранее предупредили Баштановский сельсовет. На дороге образовались пробки, водители пытаются объехать их по полевой дороге.

Рыбаки протестуют против принятия Режима рыболовства в бассейне Черного моря на 2020 год. По их мнению, “рыбная мафия” региона, у которой есть связи в правительстве, примет этот документ в интересах крупных рыбодобывающих предприятий. Это может привести к монополии на ловлю рыбы в прибрежной зоне Черного моря и Дуная. Рыбаки боятся, что не смогут заниматься свои ремеслом, от чего пострадает внутренний рынок, поскольку крупные компании в основном экспортируют рыбу.

Администрация национального природного парка «Тузловские лиманы» также выступает против документа, так как Режим рыболовства может превратить заповедные территории в рыбохозяйственные объекты.

Фото: bessarabiainform.com

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