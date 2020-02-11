Рыбакам на заметку: в Одесской области до мая запретят вылов камбалы

С 15 февраля по 30 апреля на территории Одесского региона устанавливается запрет на промышленный и любительский вылов камбалы (глоссы).

Такая мера будет действовать на период нереста в Шаболатском (Будацком) лимане, участке Сухого лимана, а также в пределах Овидиопольского района и в предустьевом пространстве реки Дунай (от Старостамбульского устья до Белгородского канала включительно и на 10 км вглубь Черного моря).

Нарушителям грозит штраф в размере 850 гривен за одну выловленную рыбу указанного

вида.

Сообщать о фактах браконьерства можно по телефону «горячей линии» Управления Госрыбагентства в Одесской области: (098) 798-47-93 (оплата по тарифам вашего оператора).

Нерест камбалы происходит в холодное время года — с февраля по апрель, на глубине 25-40 метров. Чтобы попасть на нерестилище, взрослые речные камбалы нередко преодолевают огромные расстояния. Во время такого путешествия они теряют до 10% своего веса.

Фото: prirodaukraine.pp.ua

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