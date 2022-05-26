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Руководитель стройфирмы присвоил два миллиона при ремонте школы

Руководитель стройфирмы присвоил два миллиона при ремонте школы

В Одессе правоохранители объявили подозрение руководителю строительной фирмы в присвоении более двух миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт школы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правонарушителю грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Фирма подозреваемого выполняла капитальный ремонт здания школы вместе с прилегающей территории на территории Суворовского района Одессы.

Мужчина, злоупотребляя служебным положением, вносил в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах и стоимости произведенного и израсходованного, в разы завышая их. Это привело к тому, что в карманах правонарушителя осело более 2 045 000 гривен.

В ходе досудебного расследования дела на основании определения следственного судьи Суворовского районного суда города Одессы был проведен ряд санкционированных мероприятий, изъята документация, проведен ряд экспертиз.

По результатам следствия руководителю подрядной компании объявлено подозрение по ч.2 ст.366 (Служебный подлог) и ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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