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Новости Одессы и Одесской области

Розыск: убийца из Одесской области сбежал из колонии

Розыск: убийца из Одесской области сбежал из колонии

Уроженец села Вишневое Татарбунарского района Касап Владимир Викторович (1984 года рождения) сбежал из Вознесенской исправительной колонии № 72.

Как сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, преступник отбывал наказание сроком 8 лет за совершение убийства (ч. 1, ст.115 УК).

Приметы: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые. Был одет в спортивные штаны черного цвета, серую футболку и кроссовки темного цвета. Имеет шрам на фаланге указательного пальца правой руки от пореза пилой длиной 1,5 см. Нос искривлен в правую сторону.

Любую информация о его местонахождения сообщать по телефонам:

  • дежурная часть Вознесенской колонии – (096) 92 17 599;
  • дежурная часть Южного МРУ – (048) 766 47 12.

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