Поиски детей: две девочки сбежали из одесского детского центра

Бывает так, что малыш, только-только появившийся на свет, оказывается лишенным каких-либо прав. Более того, под угрозой оказывается сама жизнь младенца, если мама решила отказаться от него и оставить где-нибудь на улице, в парке, в подъезде.

Спасать этих деток призваны так называемые «окна жизни» – специальные боксы при роддомах и больницах, где можно безопасно оставить ребенка. В Одессе таковых уже несколько. «Одесская жизнь» выяснила, как работают «окна жизни», какова судьба детей, попавших в беби-боксы, и что происходит с родителями отказников.

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