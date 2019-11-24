Поиски детей: две девочки сбежали из одесского детского центра

Одесская полиция разыскивает двух малолетних воспитанниц детского центра, которые сбежали в субботу, 23 ноября.
Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области.
Местонахождение двух сестер Лазаренко, десятилетней Виолетты и восьмилетней Виталины, остается неизвестным.
Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.
Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, просят сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии “102”.