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Новости Одессы и Одесской области

Поиски детей: две девочки сбежали из одесского детского центра

Поиски детей: две девочки сбежали из одесского детского центра

Одесская полиция разыскивает двух малолетних воспитанниц детского центра, которые сбежали в субботу, 23 ноября.

Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области.

Местонахождение двух  сестер Лазаренко, десятилетней Виолетты и восьмилетней Виталины, остается неизвестным.

Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.

 

Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, просят сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии “102”.

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