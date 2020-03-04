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Новости Одессы и Одесской области

Розстріляв подружжя заради грошей: зловмиснику з Одещини повідомлено про підозру

Розстріляв подружжя заради грошей: зловмиснику з Одещини повідомлено про підозру

Поліцейські встановили причетність чоловіка до злочину та зібрали достатню кількість речових доказів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Рік тому 58-річний іноземець спланував злочин проти життя подружжя, з яким жив в одному – Ширяївському районі та довгі роки підтримував дружні стосунки, заради кількох тисяч доларів, заощаджених потерпілими на покупку автомобіля. Зловмисник розстріляв чоловіка та жінку прямо у них вдома із заздалегідь придбаного обрізу, забрав з сейфа гроші і втік.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність чоловіка до злочину та зібрали достатню кількість речових доказів. Серед них – знаряддя злочину, якого правопорушник позбувся, розібравши на запчастини та викинувши за кілька кілометрів від місця події.

Після проведення необхідних слідчих дій та отримання висновків експертиз чоловікові оголосили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 187 (розбій ) та п.п. 1 та 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). До вироку суду фігуранта взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

Фото: ВЛАСНО.info

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