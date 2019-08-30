Розпилювали сльозогінний газ та обкрадали людей: в Одесі арештували злочинців, які орудували в центрі міста

В Одесі заарештували групу нападників, які орудували вночі поблизу залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської Області.

Так, чотирьом підозрюваним у розбої та їх спільниці обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Група розбійників орудувала вночі в районі залізничного вокзалу. У Пушкінському сквері нападники підбігали зненацька до жертви, бризкали балончиком зі сльозогінним газом в очі та били, потім забирали всі цінні речі і гроші. 21 серпня від їх злочинних дій постраждали 22-річний одесит та 30-річний іноземець. Нападники зникли з місця злочину на авто ВАЗ 2106.

Під час санкціоновано обшуку автомобіля правоохоронці виявили та вилучили майно яке належить заявникам, а також затримали причетних до розбою.

На рахунку ділків 5 розбійних нападів на громадян лише за серпень 2019 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Приморського відділу поліції (ч. 2 ст.187 КК).

Фото: volynua.com