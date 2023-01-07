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Рождество в Одесской области: что сообщили в полиции?

Рождество в Одесской области: что сообщили в полиции?

Рождественские мероприятия в Одесской области прошли спокойно и без нарушений правопорядка, информирует пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным правоохранителей, полицейские дежурили возле церквей, где проходили праздничные богослужения, патрулировали улицы, обеспечивали публичную безопасность и охрану общественного порядка, следили за соблюдением требований военного положения.

Максимальное присутствие полицейских было в местах религиозных служб. Так, в ночь с 6 на 7 января почти в 500 храмах Одессы и области состоялись рождественские богослужения, в которых приняли участие до 19 тысяч граждан. Безопасность людей и правопорядок этой ночью обеспечивали более 1000 правоохранителей.

В итоге в полиции отчитались, что рождественская ночь прошла без нарушений.

«Жители Одессы и области с пониманием и ответственностью отнеслись к ситуации, которая сложилась в стране, и ограничениям военного положения, за что мы им очень благодарны», – говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и правопорядок в городах и селах Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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