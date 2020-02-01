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Новости Одессы и Одесской области

Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину: его концерт в Одессе отменен

Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину: его концерт в Одессе отменен

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который высказывался за аннексию Крыма.

“СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о “целесообразности” аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ”, –  сообщает пресс-служба СБУ.

Подобные решения СБУ принимает при наличии информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Валерий Сюткин должен был выступить в Одессе 28 апреля в Театре музкомедии. Кроме того, планировался его концерт в Киеве.

Сам певец в интервью российскому каналу RT заявил, что и не собирался въезжать в Украину. “Они сами назначают концерты, сами запрещают”, – сказал певец, отметив, что он к этому никакого отношения не имеет. Валерий Сюткин также добавил, что ему “есть где работать”.

С призывом не пускать в Украину российских певцов Валерия Сюткина и Александра Серова обращались 40 депутатов из 4 фракций и групп.

Фото: СБУ

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