Российский флот блокирует судоходство и обстреливает гражданские суда

Черноморский флот РФ продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
А в Морском управлении Панамы сообщили, что с начала войны 3 корабля под панамским флагом подверглись обстрелам российскими ракетами.
Одно судно затонуло без жертв. Два других остаются на плаву с повреждениями.
Кроме того, оккупанты потопили бункеровщик под флагом Молдовы и по-пиратски захватили и похитили украинское гражданское спасательное судно «Сапфир».