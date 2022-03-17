Российский флот блокирует судоходство и обстреливает гражданские суда

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

А в Морском управлении Панамы сообщили, что с начала войны 3 корабля под панамским флагом подверглись обстрелам российскими ракетами.

Одно судно затонуло без жертв. Два других остаются на плаву с повреждениями.

Кроме того, оккупанты потопили бункеровщик под флагом Молдовы и по-пиратски захватили и похитили украинское гражданское спасательное судно «Сапфир».