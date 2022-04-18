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Российские нацисты ударили ракетами по Львову – известно о 7 погибших

Российские нацисты ударили ракетами по Львову – известно о 7 погибших

Сегодня утром, в понедельник, 18 апреля 2022 года, российские войска провели ряд ракетных атак по территории Украины. В частности, четыре удара пришлись на Львов. Есть жертвы и пострадавшие.
Что известно об этой атаке на данный момент?

По информации главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. Предварительно, их выпустили из Каспийского региона.

Также сообщаеться, что три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры и еще одна – по шиномонтажу. Первый объект – это неработающие склады.

В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью.

К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время, известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову.

Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок.

Трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Данные относительно погибших и пострадавших могут изменяться.

Фото: 5 канал

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Редакция ПРОФИЛЬ

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