Российские десантные корабли возвращаются к Одессе: их есть кому встретить

Черноморская морская группировка российских агрессоров находится в полной боевой готовности, а десантные корабли вновь приближаются к одесскому побережью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

По его словам, в планах оккупантов было высадить морской десант в районе Одессы еще 3-4 дня назад, но тогда им помешала погода и они были вынуждены вернуться в Крым. Сейчас корабли с десантниками возвращаются.

— У них есть большое желание начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут… Мы понимаем, что там происходит, и ситуация там под контролем. Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области,

— подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что морские десантники РФ отказались высаживаться на берег, опасаясь быть убитыми украинской армией и теробороной.

Также мы сообщали, что нашим бойцам удалось вывести из строя корвет оккупантов «Василий Быков». Украинские военные моряки на легких катерах заманили судно оккупантов в зону досягаемости береговой артиллерии.

К сожалению, в ходе этой операции противнику удалось потопить украиский патрульный катер «Славянск».

Фото иллюстративное, из открытых источников