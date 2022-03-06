Российские агрессоры потопили патрульный катер «Славянск»

У побережья Одесской области после авиаудара затонул патрульный катер Военно-морских сил Украины «Славянск».

Об этом сообщил мэр города Южный Владимир Новацкий в эфире местного телевидения.

По словам Южненского городского головы, 3 марта, выполняя боевое задание по разведке и охране портов, был нанесен авиаудар вражеским самолетом РФ по патрульному катеру «Славянск».

В результате попадания ракеты «воздух-земля» судно затонуло. Экипаж пропал без вести. Среди них был и житель города Южный Дмитрий Махлин 1983 года рождения.

О количестве людей на борту не сообщается, но, согласно технических характеристик катера, его экипаж составляет 16 человек: 14 матросов и 2 офицера.