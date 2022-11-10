Россия применила в Одесской области новый тип беспилотников

Ночью 10 ноября в Одесской области над Черным морем Силы обороны Украины сбили 2 российских беспилотника «Гранат-3».

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Хотя модели уже 5 лет, российские оккупанты используют данный тип дронов-разведчиков нечасто.

Гранат-3 имеет радиус действия, по разным данным, от 25 до 40 километров. Аппарат с размахом крыльев около двух метров весит всего семь килограммов.

В качестве силовой установки на нем установлен бензиновый однопоршневой двигатель, способный разогнать дрон до 80-120 км/ч.

Продолжительность полета Гранат-3 достигает двух часов, а максимальная рабочая высота – до двух километров.

Кроме оптического модуля, этот БПЛА может оснащаться оборудованием для радиомониторинга сетей сотовой связи.

Ранее мы рассказывали об общей ситуации на фронте на 10 ноября 2022 года.

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