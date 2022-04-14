Россия наняла криминалитет, чтобы расшатывать ситуацию в Одессе

Служба безопасности Украины обезвредила в Одессе криминальную группировку, члены которой пошли на сотрудничество с оккупантами.

Преступники рассчитывали на места во власти, если бы российским нацистам удалось захватить город.

Об этом сообщили в Службы безопасности Украины.

«В ходе масштабной спецоперации СБУ и Национальной полиции были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах «Эмиль Варшавский» и «Пайзулаев». Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров, который является иностранцем, выдворен из Украины. Второму, который находится за границей, – запрещен въезд.