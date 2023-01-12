Россия готовит новый удар по Одессе – сбит уже второй разведчик

Утром 12 января одесское ПВО сбило вражеский разведывательный беспилотник. Днем ранее тоже был сбит такой разведчик. Представители Сил обороны Юга говорят, что это признаки подготовки нового удара по региону ракетами и дронами-камикадзе.

В воздушном командовании “Юг” сообщили, что российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга страны, задействуя беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня.

Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны ликвидирован очередной российский разведчик над Черным морем на подлете в Одесскую область.

При этом руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии для СМИ рассказала, что россия, вероятно, готовится повторить массированную ракетную атаку.

«Вероятно, массированная ракетная атака готовится. Потому что периодичность массовых атак оккупантов именно такова. Это где-то 10-14 дней, им нужно подготовиться к массированной атаке. Поскольку им эта тактика нравится, вероятно они готовятся повторить атаку».

По словам Гуменюк, возможно, это будет смешанная атака, когда используются ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе. По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу (их не хватает – ред.), они могут применять смешанные практики (дополнять атаки дронами. — ред).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о ситуации на фронте к сегодняшнему утру, 12 ноября.

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