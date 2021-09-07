Рош ха-Шана 2021: как празднуют Новый год евреи?

В этом году с 6 по 8 сентября евреи отмечают новый 5782-й год. Праздник называется Рош ха-Шана и отмечается по иудейскому календарю в новолуние 7-го месяца тишрей.

Рош ха-Шана переводится с иврита как «голова года» и, как написано в Торе, является днем сотворения мира.

В первый день празднования в синагогах трубят в шофар (бараний рог), что является призывом к молитве, покаянию и возвещением о наступлении Нового года. Иудеи приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни» и дарят друг другу подарки.

На Рош ха-Шана запрещается работать. В эти дни еврейские семьи собираются за праздничным столом. Подают рыбу, нарезанную кружочками морковь, круглую сладкую халу с изюмом, овощи и фрукты. Перед началом трапезы едят яблоки, обмакнув их в мед, чтобы год был сладким и счастливым.

Отметим, ежегодно на празднование Рош ха-Шана в Умань съезжаются тысячи хасидов. Здесь находится могила их идейного вдохновителя цадика Рабби Нахмана. Он завещал посещать место своего погребения и обещал за это покровительствовать прегрешившим перед Богом.

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